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Жители Башкирии сделали видеоролик о 6 млн рублей, зарытых в жидкую грязь

15 апреля 2018, 12:57
В микрорайоне Северный Сибай дорога, на которую по смете было потрачено 6 млн рублей, превратилась в жидкую грязь.

Эффектное вирусное видео сняли жители микрорайона Северный Сибай и запустили в соцсети.

В трехминутном видеоролике его авторы вполне наглядно и убедительно иллюстрируют яркий пример бесхозяйственности местных чиновников.

Участок дороги, ведущий в новый коттеджный поселок, на который из госбюджета было выделено 6 млн рублей, представляет собой сейчас жидкую грязь, преодолеть которую не в состоянии не то, что детские или инвалидные коляски, но и даже автомобили.

В конце ролика звучит вопрос: «Кого позвать?», но он так и остался без ответа.

Медиакорсеть вместе с авторами данного видео надеется услышать от высоких инстанций ответ на поставленные в видеоролике вопросы и будет следить за развитием событий.

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