Жители Башкирии сделали видеоролик о 6 млн рублей, зарытых в жидкую грязь

Эффектное вирусное видео сняли жители микрорайона Северный Сибай и запустили в соцсети.
В трехминутном видеоролике его авторы вполне наглядно и убедительно иллюстрируют яркий пример бесхозяйственности местных чиновников.
Участок дороги, ведущий в новый коттеджный поселок, на который из госбюджета было выделено 6 млн рублей, представляет собой сейчас жидкую грязь, преодолеть которую не в состоянии не то, что детские или инвалидные коляски, но и даже автомобили.
В конце ролика звучит вопрос: «Кого позвать?», но он так и остался без ответа.
Медиакорсеть вместе с авторами данного видео надеется услышать от высоких инстанций ответ на поставленные в видеоролике вопросы и будет следить за развитием событий.