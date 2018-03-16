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Уфимец Чайченко предупредил Эллу Памфилову о возможных нарушениях 18 марта

16 марта 2018, 19:27
Он напомнил об обнаруженных нарушениях на видеозаписях выборов в Госдуму в 2016 году в Башкирии.

Уфимец Станислав Чайченко сегодня записал видеообращение к председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой. В нем он предостерег от повторения ситуации 2016 года, когда, по его словам, официальные результаты выборов в Демском районе Уфы отличались от реальных минимум на 50%.

- На всех участках, с которых вы дали нам видеозаписи, приписки составили более 50%, - сказал Станислав Чайченко. – Карусельщиков было сотни человек, они голосовали десятки раз. И что – кого-то посадили? Нет.

Уфимец в связи с этим предупредил, что он и его соратники сделают все возможное, чтобы выборы прошли честно.

- Ждите наших жалоб как в день выборов, так и после них, - сказал он.

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