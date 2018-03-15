Следком Башкирии: расследование дела о перебое с лекарствами продолжается

15 ноября 2017 года Следкомом РБ было возбуждено уголовное дело по статье по факту халатности в отношении должностных лиц правительства и минздрава Башкирии. По данным «Эхо Москвы в Уфе», заявление написали родители двух детей, больных синдромом Хантера. Они заявили, что их детей плохо обеспечивали дорогостоящими лекарствами, которые они должны получать бесплатно.