Следком Башкирии: расследование дела о перебое с лекарствами продолжается

15 ноября 2017 года Следкомом РБ было возбуждено уголовное дело по статье по факту халатности в отношении должностных лиц правительства и минздрава Башкирии. По данным «Эхо Москвы в Уфе», заявление написали родители двух детей, больных синдромом Хантера. Они заявили, что их детей плохо обеспечивали дорогостоящими лекарствами, которые они должны получать бесплатно.
Как сообщила «Медиакорсети» старший помощник руководителя управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова, расследование действительно продолжается, но не по заявлению родителей, а по инициативе самого Следкома.
- Речь идет о паллиативной помощи лицам, страдающим редким неизлечимым генетическим заболеванием (синдром Хантера). Заявитель считает, что состояние здоровья больных синдромом Хантера резко ухудшилось из-за употребления аналогового препарата (дженерика) в связи с непринятием мер чиновниками для своевременного закупа ферментозаменяющего препарата. По делу изъята необходимая медицинская документация, проводятся комплексные судебно-медицинские исследования, допрашиваются медицинские работники лечебных учреждений и сотрудники вышестоящих организаций, - сообщили в управлении СК РФ по РБ.
Как уточнили следователи, смерть 38-летней женщины от легочной гипертензии не является предметом расследования по указанному выше уголовному делу. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение.
Напомним, накануне погибла больная легочной гипертензией Алия Асанова. Родственники умершей называют причиной смерти перебой с обеспечением лекарств. Мы направили запрос по этому поводу в минздрав РБ и ждем ответа.