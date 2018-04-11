В Башкирии в больнице скончался 4-летний малыш: возбуждено уголовное дело

Четырехлетний мальчик с умеренным отеком головного мозга обследовался в феврале в Бирской центральной больнице и скончался 27 марта, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».