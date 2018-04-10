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На фильм про Юрия Шевчука собрали полмиллиона рублей

10 апреля 2018, 14:00
Картину покажут на телеканале «Дождь».

Журналист Павел Селин снимает фильм о Шевчуке уже 11 лет – ходит за ним по пятам с камерой и пытается фиксировать важные моменты его жизни. На краудфандинговом ресурсе «Планета» журналисту удалось собрать уже 685 тысяч рублей для того, чтобы завершить съемки.

Этот фильм — попытка глазами моего героя увидеть — как изменилась наша страна за эти 11 лет, а она очень изменилась, написал Павел Селин.

Фильм покажут на телеканале «Дождь». В качестве благодарности за поддержку проекта, участники получали подписку на телеканал «Дождь», благодарности в соцсетях и титрах, приглашение на концерт ДДТ и даже VIP приглашения на концерт группы с участием в предпоказе фильма.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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