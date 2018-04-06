10 самых главных вопросов о Пасхе

В честь какого события празднуют Пасху?

Слово «Пасха» происходит от еврейского слова «Песах», что означает «миновать, пройти мимо». Согласно Ветхому завету, Бог хотел избавить израильтян от страшного гнета египетского фараона, который не хотел отпускать этот народ на свободу. Бог велел, чтобы в ночь на кануне 14 дня первого месяца лунного календаря каждая семья принесла в жертву непорочного агнца. Его мясо нужно было приготовить, а кровью агнца помазать входную дверь. В ту самую ночь Ангел-губитель заходил в каждый дом и уничтожал всех, но прошел мимо домов тех, чьи дома были помазаны кровью агнца.

Ветхозаветная Пасха была прообразом Пасхи новозаветной. Через несколько лет сын Божий, так же как тот агнец, которого принесли в жертву евреи ради своего спасения, станет Спасителем всего сущего, всего человечества, принеся себя в жертву. За свои 33 года жизни Иисус, сын Божий, дал людям новое учение, совершил множество чудес и, потерпев муки, принял смерть во имя спасения всего человечества и за искупления людских грехов. Распятие Христа состоялось в канун Пасхи — именно так исполнилось древнее пророчество Божие, агнец пролил свою кровь.

После своей смерти Христос сошел в ад и освободил души тех, кто верил слову Божьему, а затем воскрес из мертвых, провозгласив тем самым спасение человечества и обретение новой жизни.