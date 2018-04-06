10 самых главных вопросов о Пасхе

Традиция такова, что работать в Христово Воскресенье строго запрещено. В праздник принято радоваться и отдыхать. Праздновать Пасху нужно не только телом, но и всей душой.
На праздник Пасхи всеми давно принято христосоваться друг с другом. Младшие приветствуют старших словами "Христос Воскресе!" и слышат в ответ: "Воистину Воскрес!". После нужно обменяться троекратным поцелуем. Люди поступают такой традиции, потому что огромная радость от воскрешения Спасителя просто переполняет души и сердца, радостью нужно обязательно делиться со всеми окружающими, простив старые обиды и забыв плохие поступки.
Существуют традиционные пасхальные игры для детей:
1. На полу нужно освободить ровное пространство, установить деревянный или картонный желобок, с которого будут запускать яйца. На пути яйца раскладывают всевозможные маленькие игрушки и сувениры. Затем все дети по очереди катят яйца по желобу и забирают себе ту игрушку, с которой сталкивалось их яйцо.
2. Поскольку дети очень любят искать сюрпризы, можете запрятать заранее декоративные яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где вы будете отмечать праздник Пасхи. Собрав детей вместе, предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, можно также разделить их на две команды, и пусть каждая сама отыщет как можно большее количество яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки ищут по отдельности, тогда нужно постараться, чтобы каждый малыш нашел-свой сюрприз и не остался без подарка.
3. Издавна существует традиция "чокаться" друг с другом яйцами. Яйца берут в руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет тот, чье яйцо останется целым. Потом яйца можно дружно скушать с чаем, компотом или соком.