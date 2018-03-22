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В Уфе в первую очередь благоустроят парк «Кашкадан» и сквер «Волна»

22 марта 2018, 09:47
За них проголосовало большинство уфимцев.

18 марта 2018 года в выборах общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняло участие более 450 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Во всех районах города работали 292 счетных участка.

Список состоял из десяти объектов – все они будут включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года. Все желающие граждане от 14 лет могли отдать свой голос за одну или несколько общественных территорий города – дизайн-проекты были представлены на каждом счетом участке.

Итоги голосования представили 21 марта. Рейтинг получился такой:

  1. Парк культуры и отдыха «Кашкадан» – 103 194 голоса
  2. Сквер «Волна» – 86 907 голосов
  3. Парк имени Ивана Якутова – 86 344 голоса
  4. Улица Максима Рыльского – 84 432 голоса
  5. Набережная реки Уфа – 82 571 голос
  6. Парк культуры и отдыха «Нефтехимиков» – 81 337 голосов
  7. Парк «Первомайский» – 78 979 голосов
  8. Непейцевский дендропарк – 57 486 голосов
  9. Парк культуры и отдыха «Демский» – 34 029 голосов
  10. Сквер «Каменная река» – 33 091 голос

В Кашкадане предполагается устройство летних волейбольных площадок, трибун для зрителей, спортивных площадок с тренажерами, велодорожек, замена тротуарного покрытия на более современное с изменением пешеходных путей, озеленение территории, обустройство набережной озера. А в сквере «Волна» будут обустроены велосипедные дорожки, детский уличный городок, скейт- и веревочный парк, а также появятся волейбольная площадка и футбольное поле.

Отметим, что власти уже начали работу в парке в Сипайлово. К 2020 году в мэрии обещали полное обновление парка. К примеру, здесь появится амфитеатр.

Ирек Ялалов сообщил, что на парк город потратит 80 миллионов рублей федеральных средств. Амфитеатр парка будет вмещать в себя до 300 человек. Кроме того, запланировано строительство пирсов и причалов на самом озере.

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