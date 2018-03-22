В Уфе в первую очередь благоустроят парк «Кашкадан» и сквер «Волна»

Список состоял из десяти объектов – все они будут включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года. Все желающие граждане от 14 лет могли отдать свой голос за одну или несколько общественных территорий города – дизайн-проекты были представлены на каждом счетом участке.