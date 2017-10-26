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В мэрии Уфы показали, каким будет обновленный парк Кашкадан в Сипайлово

26 октября 2017, 11:05
Основную часть парка "Кашкадан" в Сипайлово планируется благоустроить к 2020 году.

На всероссийском портале «Города будущего.рф» представлена концепция реконструкции парка «Кашкадан», сообщили в пресс-службе администрации города.

Основная задача реконструкции парка – сделать озеро Кашкадан более популярным за счет создания точек притяжения вдоль кругового пешеходного маршрута. Новой инфраструктурой будут обеспечены спортивная зона и аттракционы.

На сегодняшний день в парке уже провели новые инженерные сети, сформировали контур главной аллеи парка, уложили песчано-гравийное основание центральной зоны, установили бордюрные камни, пешеходные дорожки, высадили деревья. Парк должен работать в любое время года.

Напомним, Ирек Ялалов сообщил, что на парк город потратит 80 миллионов рублей федеральных средств. Амфитеатр парка будет вмещать в себя до 300 человек. Кроме того, запланировано строительство пирсов и причалов на самом озере.

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