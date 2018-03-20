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В Башкирии осудят виновных в избиении заключенного

20 марта 2018, 09:27
Его избили после того, как он пырнул сотрудника колонии.

Завершено расследование уголовного дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

14 мая прошлого года осужденный из исправительной колонии №4, будучи в пьяном состоянии, ударил самодельным ножом в живот дежурного помощника начальника колонии, причинив ему тяжкий вред здоровью,

После нанесения ударов ножом осужденного задержали сотрудники колонии и нанесли ударами по стопам в подсобке. Его признали потерпевшим. От дачи показаний отказался, однако следователи установили причастных к избиению и предъявили им обвинение.

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