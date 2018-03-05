УФСИН: В пожаре в уфимской колонии никто не пострадал

- Задымление на чердаке одной из неэксплуатируемых построек хозяйственного двора произошло в 21:05 по уфимскому времени. На место незамедлительно прибыли две автоцистерны вневедомственной пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства.