В Башкирии за махинации в 4,5 млн задержан начальник колонии

По версии следствия, 31 мая 2016 года Красничков в интересах предприятия по производству автозаков, находящегося в структуре, возглавляемой им колонии, подписал договор о поставке оборудования на 4,5 млн рублей. На следующий день подписал второй контракт с этой же фирмой, об установке этого оборудования на шасси автомобилей Камаз предназначенных для перевозки осуждённых. Через несколько дней, предприятие получило очередную партию Камазов, а начальник распорядился подписать документы о приёмке машин с якобы установленным на них допоборудованием. После этого на счёт компании с которой ранее был заключен договор было перечислено более 4,6 млн рублей.