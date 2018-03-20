Ирек Ялалов о выборах президента в Уфе: Отработали безупречно

- Если убрать советский период, где всегда была высокая явка на выборах, это высокая явка. Самое главное – это абсолютно реальные показатели. Наш президент получил всенародный мандат на работу в течение следующих шести лет, и мы надеемся, что те ключевые пункты из послания президента Федеральному собранию, которые касаются выделения средств на развитие транспорта, инфрастуктуру, - все это даст новый импульс для улучшения комфортной городской среды.