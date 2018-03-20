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Ирек Ялалов о выборах президента в Уфе: Отработали безупречно

20 марта 2018, 08:59
Глава Уфы высказался о прошедших выборах и прокомментировал высокую явку.

На очередном оперативном совещании в городской администрации Ирек Ялалов прокомментировал прошедшие выборы президента России. Напомним, что в Башкирии, по данным Центризбиркома республики, явка составила 75,45% (против 76,38% на выборах президента в 2012 году). В Уфе явка составила 72,42%. Как заявил сам мэр Уфы, по данным ЦИК России, Уфа стала лидером среди крупных городов России по явке на выборах.

- Если убрать советский период, где всегда была высокая явка на выборах, это высокая явка. Самое главное – это абсолютно реальные показатели. Наш президент получил всенародный мандат на работу в течение следующих шести лет, и мы надеемся, что те ключевые пункты из послания президента Федеральному собранию, которые касаются выделения средств на развитие транспорта, инфрастуктуру, - все это даст новый импульс для улучшения комфортной городской среды.

Особое внимание глава Уфы уделил социальному блоку – учителям, врачам, иным специалистам социальной сферы, которые работали в этот день.

- Отработали безупречно, - заключил глава Уфы. - Горожане в основном пришли на избирательные участки именно исполнить свой гражданский долг, а не напакостить, как некоторые, выражаясь рабоче-крестьянским языком.

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