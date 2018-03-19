В Уфе член комиссии посчитал, что у Грудинина отняли больше 100 голосов

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Николай Иванов добился пересчёта голосов на УИК № 402 Советского района Уфы. Информация об этом появилась в чате рескома КПРФ в Whatsapp.
Мы связались с Николаем Ивановым, и он объяснил, почему потребовал пересчета голосов:
- После выборов они стали все в одну кучу кидать, и когда все закончилось, я попросил посмотреть толстую пачку бюллетеней с голосами за Путина. Там оказались бюллетени с голосами, отданными за других кандидатов.
Только после его письменной жалобы, по словам члена УИК, председатель участковой избирательной комиссии согласилась на пересчет голосов.
- Итог - у Грудинина было 139, а стало 247 голосов, - сообщил он. – То есть более сотни голосов могли отнять.
Итоговый протокол Николаю Иванову выдали не сразу. Но он все-таки его получил.
С этой версией событий на УИК № 402 не согласны. Говорят, не было и речи о сотне бюллетеней.
- Действительно, по обращению одного из наблюдателей на нашем участке был произведен повторный пересчет бюллетеней, который выявил, что несколько бюллетеней были заполнены неправильно. Весь процесс происходил на глазах наблюдателей. Эти бюллетени были признаны недействительными. Данная процедура к существенным изменениям в результатах выборов на данном участке не привела, - прокомментировала председатель УИК №402 Советского района Уфы Людмила Сенечкина.