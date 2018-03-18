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В Уфе начали пересчет голосов на одном участке после жалобы

19 марта 2018, 01:37
УИК № 12 - здесь пришлось пересчитывать итоги выборов.

Уфимец Рустам Мулюков рассказал Медиакорсети, что на УИК № 12 в Уфе пришлось пересчитывать итоги голосования на выборах президента страны.

- Когда уже все пачки бюллетеней, кроме голосов за Владимира Путина, были упакованы, выяснилось, что некоторые бюллетени попали в пачку голосов за Путина неправильно, - пояснил он. – Около ста бюллетеней – в них галочки стояли напротив фамилий других кандидатов.

После скандала избирательная комиссия согласилась пересчитать голоса. Теперь, по словам Рустама Мулюкова, они ждут копий протокола. Пока их так и не предоставили.

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