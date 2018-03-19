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В Башкирии почти подвели итоги выборов президента России

19 марта 2018, 05:22
Подсчитали почти 92% протоколов.

Владимир Путин лидирует в Башкирии с результатом 77,97 %, по данным на 4.40 утра. На этот момент обработано 91,97% протоколов, передает телеканал БСТ.

Эти данные сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Марина Долматова. Что касается явки жителей региона, то, по предварительным данным, она составила 76,16%. На выборах Президента России в 2012 году эта цифра составляла 76,38 процентов.

На втором месте находится Павел Грудинин (КПРФ) - 12,26 % голосов.

Третью строчку занимает Владимир Жириновский (ЛДПР) с результатом 4,86 % избирателей.

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала в Башкирии 1,16 % голосов, Максим Сурайкин – 0,88%, Григорий Явлинский – 0,76%, Борис Титов – 0,65%.

ЦИК Башкирии предстоит обработать протоколы комиссий еще 12 районов.

На выборах Президента России в 2012 году явка составляла 76,38 процентов.

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