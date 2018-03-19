mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Председатель УИК № 402 опровергла информацию о 100 голосах за Грудинина

19 марта 2018, 04:31
Речь идет, скорее, о нескольких неправильно заполненных бюллетенях, заявила она.

В Уфе на УИК № 402 был произведен пересчет голосов. Член УИК с правом совещательного голоса Николай Иванов сообщил, что после пересчета Павлу Грудинину добавили более 100 голосов.

С этим несогласна председатель УИК № 402.

- Действительно, по обращению одного из наблюдателей на нашем участке был произведен повторный пересчет бюллетеней, который выявил, что несколько бюллетеней были заполнены неправильно. Весь процесс происходил на глазах наблюдателей. Эти бюллетени были признаны недействительными. Данная процедура к существенным изменениям в результатах выборов на данном участке не привела, - прокомментировала председатель УИК №402 Советского района Уфы Людмила Сенечкина.

Материалы по теме
Лидер КПРФ в Башкирии рассказал о ГрудининеГлавные выборы страны в Башкирии: Как идет подсчет голосов - трансляцияВ Уфе член комиссии посчитал, что у Грудинина отняли больше 100 голосов
#Новости#Выборы-2018#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48