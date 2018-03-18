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В Башкирии посчитали голоса трети избирателей

19 марта 2018, 01:09
Результаты голосования изменились незначительно.

В Башкирии посчитали голоса почти трети избирателей.

По данным на 01.00 местного времени на сайте cikrb.ru, за Владимира Путина отдали голоса 77,89% избирателей, за Павла Грудинина - 12,82%.

За час доля голосов за Путина незначительно уменьшилась, за Грудинина - осталась такой же.

Часом ранее с промежуточными итогами голосования на выборах президента России на 22:00 московского времени ознакомили в НОМ.

По результатам обработки 45% протоколов в рамках альтернативного подсчёта голосов "Национальный общественный мониторинг" дал такие цифры:

1. Владимир Путин - 72,85%

2. Павел Грудинин - 14,72%

3. Владимир Жириновский - 6,91%

4. Ксения Собчак - 2,61%

5. Григорий Явлинский - 1,06%

6. Борис Титов - 0,72%

7. Сергей Бабурин - 0,66%

8. Максим Сурайкин - 0,47%

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