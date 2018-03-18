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По данным экзит-поллов Владимир Путин победил в Башкирии в первом туре

18 марта 2018, 23:30
Данные озвучили в пресс-центре "Выборы-2018".

Только что в пресс-центре "Выборы-2018" рассказали о данных экзит-поллов в Башкирии. Путин - набрал 74% голосов,на втором месте Грудинин с 11,7%.

Социологи подвели предварительные итоги выборов, точнее, данные экзит-поллов - это опросы избирателей на выходе из кабинок голосования. Эти данные, конечно, не окончательные, но они позволяют подвести предварительные итоги.

- По данным экзит-поллов в Башкирии данные следующие:Путин - 74%, Грудинин - 11,7%, Жириновский -7,3%, Явлинский - 2,2%, Собчак - 1,4%, Титов- 1,2%, Бабурин - 0,9%, Сурайкин - 0,7%, - об этом сообщила заместитель директора Центра изучения общественного мнения «Симакс» Юлия Веселухина.

Обычно при подсчете данных экзит-поллов погрешность может составлять до 3 процентных пунктов.

77 % Владимира Путина - данные экзит-поллов в России, соответственно, у нас ниже.

Эксперты в разнице ничего удивительного не видят.

- Ну эта разница в пределах погрешности, - говорит эксперт Рустем Латыпов.

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