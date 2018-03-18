mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт: Путин победил, потому что у него эффективные менеджеры

19 марта 2018, 01:21
А зомбирование телевидением - это, скорее, миф.

Эксперты на брифинге в общественном центре "Выборы-2018" продолжают анализировать предварительные результаты выборов.

- Грудинин и Собчак проиграли еще по двум причинам. Во-первых, на местах, в регионах не было лидеров общественного мнения (блогеров, топовых журналистов, общественников - прим. авт.), однозначно их поддерживающих и продвигающих. Во-вторых, в их командах по сути не было эффективных менеджеров, которые были способны эффективно организовать весь процесс кампании: обучить наблюдателей, расставить их по участкам, провести пиар-кампании необходимые и другие все необходимые действия. Ну не было у них таких людей, - говорит эксперт Владимир Савичев.

- Команда Путина же, наоборот, была организована очень хорошо, весь менеджмент, все организаторы все необходимые задачи решали максимально эффективно, - считает эксперт. - А что касается, якобы зомбирования населения с помощью телевидения, то сегодня аудитория интернета гораздо больше аудитории ТВ. Из всего количества избирателей только 20% смотрит телевизор. Поэтому говорить о том, что людей зомбируют с телеэкрана - это все-таки очень спорно.

Материалы по теме
По предварительным данным явка в Башкирии превысила 70 процентовПо данным экзит-поллов Владимир Путин победил в Башкирии в первом туреПутин набрал более 70% голосов после подсчета пятой части протоколов - ЦИК
#Новости#Выборы-2018#Марат Гареев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48