Эксперт: Путин победил, потому что у него эффективные менеджеры

Эксперты на брифинге в общественном центре "Выборы-2018" продолжают анализировать предварительные результаты выборов.
- Грудинин и Собчак проиграли еще по двум причинам. Во-первых, на местах, в регионах не было лидеров общественного мнения (блогеров, топовых журналистов, общественников - прим. авт.), однозначно их поддерживающих и продвигающих. Во-вторых, в их командах по сути не было эффективных менеджеров, которые были способны эффективно организовать весь процесс кампании: обучить наблюдателей, расставить их по участкам, провести пиар-кампании необходимые и другие все необходимые действия. Ну не было у них таких людей, - говорит эксперт Владимир Савичев.
- Команда Путина же, наоборот, была организована очень хорошо, весь менеджмент, все организаторы все необходимые задачи решали максимально эффективно, - считает эксперт. - А что касается, якобы зомбирования населения с помощью телевидения, то сегодня аудитория интернета гораздо больше аудитории ТВ. Из всего количества избирателей только 20% смотрит телевизор. Поэтому говорить о том, что людей зомбируют с телеэкрана - это все-таки очень спорно.