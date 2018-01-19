Верховный суд Башкирии пояснил, почему "Дуслык-строй" ждал заседание 4 часа

Как следует из ответа Верховного суда на запрос Медиакорсети, заседание по делу "Дуслык-строя" было перенесено из зала № 6 в зал № 3 по причине большого количества участников процесса. Однако этот зал освободился лишь в 17.50, так как в этот день рассматривалось много дел.