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Верховный суд Башкирии пояснил, почему "Дуслык-строй" ждал заседание 4 часа

19 января 2018, 18:02
В Верховным суде Башкирии прокомментировали ситуацию с задержкой заседания по делу ЖСК "Дуслык строй". Дольщикам пришлось ждать начала процесса четыре часа, столько же длилось само заседание. В итоге граждане покинули суд в 11-ом часу вечера.

Неприятный инцидент произошел в время рассмотрения аппеляционной жалобы в Верховном суде Башкирии в конце ноября прошлого года.

Как следует из ответа Верховного суда на запрос Медиакорсети, заседание по делу "Дуслык-строя" было перенесено из зала № 6 в зал № 3 по причине большого количества участников процесса. Однако этот зал освободился лишь в 17.50, так как в этот день рассматривалось много дел.

- Причины длительности ожидания носили объективный характер, - заявил в ответе на запрос Медиакорсети председатель судебной коллегии по административным делам Рафат Юлдашев.

К числу объективных причин, как считают в суде, относятся ежегодный рост гражданских дел, поступающих в Верховный суд. Из-за этого увеличивается нагрузка на судей, при том, что их штатная численность остается неизменной.

- Случаи несвоевременного начала судебных заседаний можно объяснить также тем, что при определении времени...зачастую невозможно точно определить, сколько времени займет рассмотрение предыдущего дела, - отметил Юлдашев. - На это влияет не только характер и сложность спорных взаимоотношений, но и количество лиц, явившихся на судебное заседание и их процессуальное поведение.

Юлдашев также подчеркнул, что технические возможности двух зданий Верховного суда - на ул. Матросова,1 и ул. Цюрупы, 5) ограничены.

- С учетом вышеизложенного назначение Верховным судом РБ гражданских дел на аппеляционное рассмотрение на конкретное время не представляется возможным, - говорится в ответе на запрос.

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