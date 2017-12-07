Уфимка Доктор Вика: «Не нужно подарков, подарите кому-то жизнь»

Сегодня я хочу спросить вас: когда вы дарите подарки на День Рождения, кому вы делаете приятно? Я спрашиваю, потому что сейчас, начав размышлять, мне показалось, что почти всегда я дарила подарки, чтобы сделать счастливой себя, а не именинника. Выбирала то, что понравилось бы мне. Когда-то угадывала. А когда-то нет.