В Башкирии работникам предприятия задолжали более 8 млн. рублей зарплаты

В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ДО ООО КХ «Эдельвейс - Агро», сообщили в следственном комитете республики.
Более трех месяцев частично не выплачивали зарплату 33 работникам дочернего общества «Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство» Эдельвейс-Агро». Сумма задолженности составила свыше восьми миллионов рублей.
Сейчас проводится экономическая ревизия деятельности предприятия и выемка документов по месту нахождения органов управления предприятием.