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В Уфе пройдут вечера в честь 80-летия Рудольфа Нуреева

12 марта 2018, 10:00
Культурные вечера будут проходить три дня.

В Уфе пройдет серия тематических вечеров «Уфа.Nureev», посвященных 80-летию со дня рождения знаменитого танцовщика, сообщили в пресс-службе администрации города.

15 марта пройдет спектакль Башкирского театра драмы «Руди – Never off…»

16 марта пройдет балет «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова

17 марта состоится Гала-концерт на сцене Башкирского театра оперы и балета

В Гала-концерте выступят воспитанники Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева (Уфа), победители XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, студенты Московской государственной академии хореографии Елизавета Кокорева и Денис Захаров (Москва), солистка Мариинского театра, победительница телепроекта «Большой балет» Рената Шакирова (Санкт-Петербург), солистка Приморской сцены Мариинского театра, заслуженная артистка Республики Башкортостан Ирина Сапожникова (Владивосток), солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ильнур Гайфуллин (Казань), лауреат международных конкурсов, резидент-хореограф «London Russian Ballet School» Дмитрий Антипов (Лондон), ведущие солисты Башкирского государственного театра оперы и балета.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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