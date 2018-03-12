В Уфе пройдут вечера в честь 80-летия Рудольфа Нуреева

В Гала-концерте выступят воспитанники Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева (Уфа), победители XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, студенты Московской государственной академии хореографии Елизавета Кокорева и Денис Захаров (Москва), солистка Мариинского театра, победительница телепроекта «Большой балет» Рената Шакирова (Санкт-Петербург), солистка Приморской сцены Мариинского театра, заслуженная артистка Республики Башкортостан Ирина Сапожникова (Владивосток), солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ильнур Гайфуллин (Казань), лауреат международных конкурсов, резидент-хореограф «London Russian Ballet School» Дмитрий Антипов (Лондон), ведущие солисты Башкирского государственного театра оперы и балета.