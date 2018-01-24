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В Башкирии жители Благовещенска потребовали отставки главы города

24 января 2018, 15:10
Сегодня жители города провели одиночные пикеты.

Четверо жителей города Благовещенск сегодня, 24 января, провели серию одиночных пикетов в городе. Василий Зарабелов, Дильшод Шерматов, Татьяна Ишкильдина, Эмма Давлетгареева стояли с плакатами «Мы не быдло, мы не скот, Бадыкшанов пусть уйдет» возле здания администрации Благовещенска, возле городской больницы, прокуратуры, у городских торговых центров. Таким образом, они пытаются добиться отставки главы Благовещенска Рустама Бадыкшанова.

- Бадыкшанов руководит нашим городом уже 7-ой год. За это время он не сделал ничего хорошего для Благовещенска, а приводит его в разруху. Так, он уже длительное время не может провести водоснабжение в микрорайон «Северный», а в микрорайон «Европа», где выдавались земли многодетным семьям и нуждающимся, до сих пор не провели ни водопровод, ни электроснабжение, ни канализацию. Как жить людям? В той части города, где расположены частные дома, нет электроснабжения. Проблем много, но они не решаются, - рассказал Медиакорсети один из участников акции Дильшод Шерматов.

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