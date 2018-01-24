В Башкирии жители Благовещенска потребовали отставки главы города

- Бадыкшанов руководит нашим городом уже 7-ой год. За это время он не сделал ничего хорошего для Благовещенска, а приводит его в разруху. Так, он уже длительное время не может провести водоснабжение в микрорайон «Северный», а в микрорайон «Европа», где выдавались земли многодетным семьям и нуждающимся, до сих пор не провели ни водопровод, ни электроснабжение, ни канализацию. Как жить людям? В той части города, где расположены частные дома, нет электроснабжения. Проблем много, но они не решаются, - рассказал Медиакорсети один из участников акции Дильшод Шерматов.