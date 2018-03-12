Публицист Шамиль Валеев: Десять аптраганов Хамитова

6. Кстати, насчет Бабая. До сих пор непонятно, почему ни в одном региональном СМИ, которое контролируется или финансируется правительством Башкирии, невозможно прочитать ни одного вменяемого материала про Муртазу Губайдулловича Рахимова? Он человек сложный, с плюсами и минусами, которые были за 20 (!) лет. Ведет благотворительную деятельность. Очень многие в республике и за его пределами его помнят и уважают. Неужели существует какой-то запрет на его упоминание? Я уж не говорю про телевидение - мы прямо соскучиться успели по его образу. Наш материал с историями про него, опубликованный 7 февраля, бьёт всевозможные рейтинги. Неужели это сильная позиция со стороны уверенного в себе губернатора - закрывать своего предшественника от народа. Он что, думаете, опять выдвигаться будет? Вот уж настоящий «аптраган». Вы что, боитесь?