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Анализируй это: уфимский снег (Сквер Нестерова и площадь Салавата Юлаева)

11 марта 2018, 16:49
ИА "Медиакорсеть" продолжает понравившуюся читателям серию микрорепортажей о состоянии и содержимом уфимского снега в разных частях города. В этот раз на предметном стекле микроскопа - снег из Сквера Нестерова и площади Салавата Юлаева. Посмотрим, что попадется в этот раз.

Прощаясь с малоснежной уфимской зимой сезона 2017-2018 года мы берем в хаотичном и бессистемном порядке пробы снега из разных более-менее контрастных мест Уфы и Башкирии по методике британских учёных мозголомов и рассматриваем талую воду через микроскоп в пристойном увеличении в надежде разглядеть, что кроме воды в нем есть.

В этот раз в окулярах - тихое место в конце улицы Ленина и праздное - у памятника Салавату Юлаеву. Талая вода в них отличается принципиально, видно невооруженным взглядом: в сквере Нестерова мало песку, а в прогулочном месте городские службы его не пожалели. К памятнику ходят уфимцы с улиц Гафури, Заки Валиди, а также студенческая молодежь, проживающая в общежитиях БашГУ, а также многочисленные гости столицы - не дай Бог, кто поскользнется в самом известном месте Уфы.

А теперь посмотрим, что, кроме песка есть в снегу у памятника Салавата Юлаеву (листайте слайдер фото):

Посмотрим, какую реакцию даст стаявший снег из обоих мест:

Общий вывод - места нам попались довольно чистые, снег тут неплохой, в отличие от обочины Проспекта Салавата Юлаева. В городе активно пользуются реагентами и песком, чтобы народ не подскальзывался. Новые виды мусора попались в этот раз: мелкий полиэтилен и бумага. И это... собаководы и их питомцы! Нехорошо, давайте как-то уже привыкать к совочкам и пакетикам для выгула.

Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.

Ранее ИА Медиакорсеть делала микрорепортажи из сугробов в районе Проспекта Салавата Юлаева и Цыганской (Кооперативной поляны).

Наблюдение за скрытым от глаза микромиром столицы Башкортостана продолжается!

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#Аналитика#Наука#Шамиль Валеев
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