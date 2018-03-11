Анализируй это: уфимский снег (Сквер Нестерова и площадь Салавата Юлаева)

В этот раз в окулярах - тихое место в конце улицы Ленина и праздное - у памятника Салавату Юлаеву. Талая вода в них отличается принципиально, видно невооруженным взглядом: в сквере Нестерова мало песку, а в прогулочном месте городские службы его не пожалели. К памятнику ходят уфимцы с улиц Гафури, Заки Валиди, а также студенческая молодежь, проживающая в общежитиях БашГУ, а также многочисленные гости столицы - не дай Бог, кто поскользнется в самом известном месте Уфы.