Уфимский микробиолог завёл Инстаграм и показывает микрообитателей человека

- Я люблю свою работу и бесконечно любуюсь красотой микромира и не смогла держать это в себе, решила делиться наблюдениями с соотечественниками, - пишет сотрудница одной из клинических лабораторий Уфы, Инстаграм-блогер yannasamsonova. Она изучает костный мозг, кровь, плевральную жидкость, мокроту и много чего еще. В медицине уже больше 17 лет, с 1999 года. Пока в Инстаграмме микробиолога около 90 публикаций.