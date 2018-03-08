“Все женщины прекрасны”: Владимир Путин прочитал стихи в честь россиянок

В комментариях к посту женщины со всей страны благодарят Президента за оригинальное поздравление. “Это отличная и очень приятная для дам традиция!”, “Трогает до глубины души!”, “Приятно услышать такие теплые поздравления от главного мужчины в стране!” пишут они с восторгом.