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“Все женщины прекрасны”: Владимир Путин прочитал стихи в честь россиянок

8 марта 2018, 18:04
На этот раз он в качестве подарка выбрал стихотворение поэта-песенника Андрея Дементьева.

На видео, выложенном в официальной страничке Кремля в Инстаграм, Президент России отмечает, что последние года складывается замечательная традиция поздравлять женщин с 8 марта стихами великих поэтов. На этот раз Владимир Путин остановился на стихотворении Андрея Дементьева.

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею, и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, – когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, —

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее… И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, – я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту», - именно так звучит отрывок из произведения, продекламированный Путиным.

В комментариях к посту женщины со всей страны благодарят Президента за оригинальное поздравление. “Это отличная и очень приятная для дам традиция!”, “Трогает до глубины души!”, “Приятно услышать такие теплые поздравления от главного мужчины в стране!” пишут они с восторгом.

В прошлом году Владимир Владимирович, поздравляя россиянок, процитировал отрывок из стихотверения поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

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