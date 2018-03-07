Насколько женственна власть в Башкирии: сколько дам в госорганах республики

Из 35 членов правительства в Башкирии – 6 женщин, более 17% от общего числа:
- Шафикова Амина Ивниевна, министр культуры РБ,
- Шафикова Гульназ Радмиловна, министр образования РБ,
- Иванова Ленара Хакимовна, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ,
- Субханкулова Рида Тагировна, министр финансов РБ.
В региональном парламенте – Госсобрании-Курултае – 110 депутатов, и них женщин 15 – 13,6 %. Один из трех вице-спикеров парламента также женщина – Юмабика Ильясова. Из восьми профильных комитетов Госсобрания женщины являются председателями в трех:
- Рузалия Хисматуллина, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию,
- Елена Родина, комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию,
- Эльвира Аиткулова, комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию возглавляет мужчина, но оба его председателя – женщины. Это Римма Утяшева и Руфина Шагапова. В комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов пост заместителя председателя занимает Альбина Бурангулова.
Напомним, ранее мы писали о данных Башстата: в республике, согласно их аналитике, на 1000 мужчин приходится 1134 женщины. На 1 января 2017 года в Башкирии проживало 2,2 миллиона женщин (53 процента всего населения республики), и на 1000 мужчин приходилось 1134 женщины. Средний возраст работающей женщины в республике – 40 лет. В возрасте до 30 лет работают 21,7 процентов женщин, а в возрасте 30-55 лет – 68 процентов. Преобладание женского населения над мужским в Башкирии начинается после 34 лет. Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины: высшее образование имеют 36% и 24% мужчин, отмечает ведомство. Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности.