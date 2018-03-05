Грудинин не сообщил ЦИК об 11 счетах в Швейцарии, один из них с золотом

- Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы, - рассказал Александр Кинев. - Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов.