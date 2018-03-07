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Минобороны России уточнило данные о погибших при крушении Ан-24 в Сирии

7 марта 2018, 09:41
Гражданских лиц на борту самолета не было.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 6 марта днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России.

- В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса.

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#Новости#Самолеты#Наталья Кузнецова#Происшествия
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