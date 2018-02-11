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Posted 11 февраля 2018, 13:15

Published 11 февраля 2018, 13:15

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Новая трагедия в небе: в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

11 февраля 2018, 13:15
В ходе поисковой операции МЧС подтвердило факт крушения воздушного судна.

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет АН-148. Об этом журналистам сообщили в МЧС России.

По уточненным данным, самолет пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Он выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Подавляющее число пассажиров самолета были жителями Оренбургской области. Информации о жителях Башкирии, которые могли оказаться в разбившемся самолете, пока не поступало

В ходе поисковой операции были обнаружены обломки воздушного судна в районе поселка Аргуново в Раменской районе Московской области.

- Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было, - сказал источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах. На месте крушения работают спасатели.

Как сообщили в следкоме, по факту крушения самолета возбуждено дело о нарушении правил полетов. По данным СМИ, самолет мог столкнуться в воздухе с вертолетом "Почты России", однако в дальнейшем эта информация была опровергнута официально.

Сведения о ходе расследования авиакатастрофы ежеминутно обновляются. Наши коллеги из Оренбурга ведут прямую трансляцию.

Медиакорсеть глубоко скорбит по поводу случившегося несчастья.

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