Новая трагедия в небе: в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

Posted 11 февраля 2018, 13:15
Published 11 февраля 2018, 13:15
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сегодня, 11 февраля, стало известно, что в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет АН-148. Об этом журналистам сообщили в МЧС России.
По уточненным данным, самолет пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Он выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Подавляющее число пассажиров самолета были жителями Оренбургской области. Информации о жителях Башкирии, которые могли оказаться в разбившемся самолете, пока не поступало
В ходе поисковой операции были обнаружены обломки воздушного судна в районе поселка Аргуново в Раменской районе Московской области.
- Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было, - сказал источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах. На месте крушения работают спасатели.
Как сообщили в следкоме, по факту крушения самолета возбуждено дело о нарушении правил полетов. По данным СМИ, самолет мог столкнуться в воздухе с вертолетом "Почты России", однако в дальнейшем эта информация была опровергнута официально.
Сведения о ходе расследования авиакатастрофы ежеминутно обновляются. Наши коллеги из Оренбурга ведут прямую трансляцию.
Медиакорсеть глубоко скорбит по поводу случившегося несчастья.