Новая трагедия в небе: в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

По уточненным данным, самолет пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Он выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Подавляющее число пассажиров самолета были жителями Оренбургской области. Информации о жителях Башкирии, которые могли оказаться в разбившемся самолете, пока не поступало