mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии сотрудники ГИБДД занимались сбытом наркотиков

6 марта 2018, 18:00
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников и одного стажера ГИБДД из Уфы. Они подозреваются в производстве и сбыте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе башкирского следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Обвинение уже предъявлено.

По версии следствия, идея создания преступной группы с целью сбыта наркотиков возникла у инспектора патрульно-постовой службы в прошлом году. Он нашел поставщика на удаленном доступе. Пообещав быстрый доход, привлек своего коллегу и стажера. Сотрудники ОВД и стажер поставляли наркотики и предупреждали о проводимых полицейскими проверках. Еще двое жителей Уфы фасовали запрещенные вещества и находили места для закладок на территории Уфы. Один неустановленный участник непосредственно делал закладки и получал деньги.

- Информация о преступной деятельности была получена сотрудниками МВД по РБ и двое сбытчиков были задержаны с наркотическим средством, - говорится в сообщении. - При обыске у членов преступной группы обнаружено более 281 грамма синтетического наркотика, что является особо крупным размером. Двое сбытчиков, обвиняемых по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ арестованы и содержатся под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения троим обвиняемым из числа сотрудников ОВД. По делу проведены судебные физико-химические исследования.

Материалы по теме
В Уфе бывший сотрудник колонии «отсидит» 6,5 лет за наркотикиНаркотики в Башкирии: Тайники на кладбище, Даркнет и самый "больной" районВ Уфе мужчина пытался продать более 2 килограммов синтетического наркотика
#Новости#Наркотики#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48