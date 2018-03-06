В Башкирии сотрудники ГИБДД занимались сбытом наркотиков

Как сообщили в пресс-службе башкирского следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Обвинение уже предъявлено.
По версии следствия, идея создания преступной группы с целью сбыта наркотиков возникла у инспектора патрульно-постовой службы в прошлом году. Он нашел поставщика на удаленном доступе. Пообещав быстрый доход, привлек своего коллегу и стажера. Сотрудники ОВД и стажер поставляли наркотики и предупреждали о проводимых полицейскими проверках. Еще двое жителей Уфы фасовали запрещенные вещества и находили места для закладок на территории Уфы. Один неустановленный участник непосредственно делал закладки и получал деньги.
- Информация о преступной деятельности была получена сотрудниками МВД по РБ и двое сбытчиков были задержаны с наркотическим средством, - говорится в сообщении. - При обыске у членов преступной группы обнаружено более 281 грамма синтетического наркотика, что является особо крупным размером. Двое сбытчиков, обвиняемых по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ арестованы и содержатся под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения троим обвиняемым из числа сотрудников ОВД. По делу проведены судебные физико-химические исследования.