Из бюджета Башкирии выделят 9 млн рублей на чартерные перелеты чиновников

Кстати, по данным издания, в прошлом году два тендера гостранса на предоставление этих услуг выигрывала авиакомпания «Русджет». Сумма прошлогодних контрактов - 6,19 млн и 6,15 млн руб. В 2016 году стоимость контракта с «Русджетом» составляла 3,8 млн руб. В 2014 и 2015 годах самолеты для этих нужд фрахтовались у сочинского перевозчика «Джет эйр системз».