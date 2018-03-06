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Из бюджета Башкирии выделят 9 млн рублей на чартерные перелеты чиновников

6 марта 2018, 14:59
В Уфе уже назначен тендер для отбора авиакомпании.

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии проведет аукцион, чтобы провести отбор авиакомпании, которой будет доверено осуществление чартерных перевозок официальных лиц республики вплоть до самого конца текущего года. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Стартовая цена лота достигает 9,1 млн руб. Госкомитет намерен зафрахтовать для выполнения заказа частный самолет на 35 летных часов по территории России, а также с отправлением в иностранные государства. Вылет предполагается из аэропорта Уфы.

Напомним, в прошлом году в правительстве региона сообщали, что данные чартерные авиарейсы заказываются для главы республики. По условиям контракта самолет должен вмещать не меньше пяти пассажиров, имея при этом крейсерскую скорость не слабее 500 км в час и дальность полетов не короче 2,2 тысячи км.

Аукцион назначен на 23 марта.

Кстати, по данным издания, в прошлом году два тендера гостранса на предоставление этих услуг выигрывала авиакомпания «Русджет». Сумма прошлогодних контрактов - 6,19 млн и 6,15 млн руб. В 2016 году стоимость контракта с «Русджетом» составляла 3,8 млн руб. В 2014 и 2015 годах самолеты для этих нужд фрахтовались у сочинского перевозчика «Джет эйр системз».

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