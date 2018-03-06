Башкирская содовая компания выделит 3,5 млн рублей неравнодушным гражданам

Башкирская содовая компания презентовала новый проект социальной направленности. В рамках новой акции крупнейшее в Стерлитамаке предприятие выделит в виде грантов 3,5 млн рублей на социальные проекты, которые позволят улучшить жизнь горожан.
- Уникальность данного проекта в том, что наша компания даёт возможность горожанам реализовать свой проект в части улучшения нашей с вами жизни, - рассказал на пресс-конференции директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев.
В рамках проекта любой желающий может подать заявку в одной из семи номинаций. В случае, если его предложение победит в общественном голосовании и получит положительную оценку экспертного совета, то БСК возьмёт на себя его финансирование.
Акция, получившая название «Стерлитамак наш общий дом» будет профинансирована в объёме 3,5 млн рублей, при этом победители в номинациях «Волонтёрское движение», «Экология и защита животных», «Патриотическое воспитание» и «Здоровый образ жизни» получат на свои проекты по 500 тысяч; «Малая родина» и «Творчество, культура и искусство» по 250 тысяч, а «Городская среда» до 1 млн рублей.
В компании говорят, что постарались сделать конкурс максимально открытым для участников и примут заявки не только от горожан, но и от общественных организаций, государственных и муниципальных предприятий, творческих коллективов и активных групп граждан.
Первый этап конкурса начался уже сегодня, 6 марта. В течение месяца все желающие смогут оставить заявку на сайте стерлитамакнашобщийдом.рф. С 7 апреля на этом же сайте будет идти голосование, в котором поддержать понравившийся проект смогут все желающие. Продлится этот этап до 30 мая. Победившие в голосовании проекты должны будут получить одобрение экспертного совета, в состав которого войдут активные горожане, специалисты в области социального проектирования и представители компании. Реализовывать проекты будут в течение 12 месяцев, начиная с сентября 2018 года.
Башкирская содовая компания на протяжении нескольких лет финансирует социальные проекты Стерлитамака, ежегодно эта сумма составляет порядка ста миллионов рублей. В 2017 году за счет финансирования компании в городе были отремонтированы детская больница, поликлиника и травмпункт. Компания помогла организовать летний отдых сотням юных жителям города, постоянно проводятся спортивные мероприятия, а перед началом учебного года помогает первоклассникам собраться в школу.