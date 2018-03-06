Башкирская содовая компания выделит 3,5 млн рублей неравнодушным гражданам

Первый этап конкурса начался уже сегодня, 6 марта. В течение месяца все желающие смогут оставить заявку на сайте стерлитамакнашобщийдом.рф. С 7 апреля на этом же сайте будет идти голосование, в котором поддержать понравившийся проект смогут все желающие. Продлится этот этап до 30 мая. Победившие в голосовании проекты должны будут получить одобрение экспертного совета, в состав которого войдут активные горожане, специалисты в области социального проектирования и представители компании. Реализовывать проекты будут в течение 12 месяцев, начиная с сентября 2018 года.