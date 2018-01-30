БСК перевезла самоходку в музей и помогла спасателям

- Наше предприятие сразу откликнулось на обращение администрации города. Требовалось как можно скорее приступить к разбору завалов, потому что под бетоном могли оказаться люди, - рассказывает директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» Сергей Подцепняк. - Башкирская содовая компания предоставила кран большой грузоподъемности, чтобы работы не затягивались, а также бригаду слесарей, которые профессионально и оперативно справились с задачей. Мы рады, что опасения не подтвердились - пострадавших не было. Компания всегда готова оказать помощь Стерлитамаку.