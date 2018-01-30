БСК перевезла самоходку в музей и помогла спасателям

Часто в городской жизни Стерлитамака случается, что нужно срочно провести какую-то работу с применением тяжелой техники, а средств в городском бюджете на такие экстренные нужды не хватает. В таких случаях на помощь городу приходят предприятия, в том числе Башкирская содовая компания.
Так недавно БСК помогла демонтировать самоходную артиллерийскую установку, находившуюся в одном из микрорайонов Стерлитамака, и перевезти ее на новое место жительства.
Боевые артиллерийские машины собирали в Стерлитамаке в 80-90-годы, всего собрали более двух сотен. По инициативе работников машиностроительного завода одна самоходка (САУ) была установлена перед зданием заводоуправления в знак гордости за завод, выпускавший такие уникальные машины.
С идеей о переносе САУ выступили ветераны предприятия, они же и добились от муниципальной власти решения перевезти ее в парк Победы. Ведь эта установка - памятник их труду. Но тут же встал вопрос: как самоходку снять с постамента и перевезти в центр города? На помощь пришла Башкирская содовая компания, предоставив по просьбе администрации Стерлитамака возможности своей большегрузной техники и бригады рабочих.
Установку перевезли в парк, погрузив на трал грузоподъемностью 60 тонн. Все работы проводили ночью, когда дороги были свободны от движения машин и троллейбусов.
Теперь самоходная артиллерийская установка расположена на новом месте – у всех на виду, среди других экспонатов музея военной техники в Парке Победы.
А когда 26 января в городе случилось ЧП – обрушился надземный переход, который соединял нежилую часть дома и здание бывшего машиностроительного завода, предприятие предоставило технику для расчистки завалов.
После обрушения многотонного перехода вход в подъезд жилого дома оказался заблокирован, пока спасатели эвакуировали жильцов, велся разбор завалов. Груду разбитых бетонных плит убирали с помощью техники, предоставленной БСК - мощного крана грузоподъемностью в 50 тонн. До позднего вечера работники ремонтно-строительного цеха предприятия помогали разбирать мусор. Газорезчику пришлось выполнять свою работу до утра.
- Наше предприятие сразу откликнулось на обращение администрации города. Требовалось как можно скорее приступить к разбору завалов, потому что под бетоном могли оказаться люди, - рассказывает директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» Сергей Подцепняк. - Башкирская содовая компания предоставила кран большой грузоподъемности, чтобы работы не затягивались, а также бригаду слесарей, которые профессионально и оперативно справились с задачей. Мы рады, что опасения не подтвердились - пострадавших не было. Компания всегда готова оказать помощь Стерлитамаку.