В Башкирии после праздников вступят в силу новые правила продажи алкоголя

В Башкирии действует ограничение продажи алкоголя по времени, его можно продавать с 8 часов утра до 23 часов. Эти временные ограничения некоторые магазины обходят, превращая в ночное время свои алкогольные отделы в «кафе» или «бары». Теперь эту сферу торговли будут контролировать в регионе.