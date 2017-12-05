В Башкирии полицейские изъяли более двух тысяч литров паленого алкоголя

33-летний мужчина хранил в своем гараже более 200 литров спиртосодержащей продукции. Оказалось, что мужчина покупал алкоголь у 32-летнего жителя села Наумовка, на частном подворье которого полицейские обнаружили подпольный цех по разливу нелегального алкоголя. В итоге полицейские изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.