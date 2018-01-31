В Башкирии 22-летний мужчина убил бывшую из ревности

Обвиняемый встречался с потерпевшей около двух лет, после чего они расстались. В сентябре прошлого года молодой человек приехал к девушке. В подъезде началась ссора – мужчина узнал, что девушка встречается с другим и из ревности толкнул ее в область груди, отчего потерпевшая упала и ударилась головой. Далее он оттащил девушку и избил ее руками, ногами и камнем по голове, шее, лицу и верхним конечностям, после чего скрылся. Девушка скончалась по дороге в больницу.