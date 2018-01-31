mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии 22-летний мужчина убил бывшую из ревности

31 января 2018, 10:21
Он избил потерпевшую руками, ногами и камнем.

В Белебее вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за убийство, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Обвиняемый встречался с потерпевшей около двух лет, после чего они расстались. В сентябре прошлого года молодой человек приехал к девушке. В подъезде началась ссора – мужчина узнал, что девушка встречается с другим и из ревности толкнул ее в область груди, отчего потерпевшая упала и ударилась головой. Далее он оттащил девушку и избил ее руками, ногами и камнем по голове, шее, лицу и верхним конечностям, после чего скрылся. Девушка скончалась по дороге в больницу.

Суд приговорил убийцу к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу родителей убитой девушки по 200 тысяч рублей каждому.

Материалы по теме
В Башкирии пенсионер убил своего зятя, толкнув его на осколки стеклаВ Башкирии задержан мужчина, который убил женщину и сжег ее труп В Башкирии мужчина убил сожительницу и пришел в полицию с повинной
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48