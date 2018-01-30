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В Уфе супружеская пара погибла в пожаре

30 января 2018, 12:17
По предварительной версии возгорание произошло из-за неисправности проводки.

29 января около 22:29 уфимского времени загорелась квартира в пятиэтажке на улице Братьев Кадомцевых в Советском районе Уфы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Супруга погибшего скончалась в больнице через некоторое время после случившегося от отравления угарным газом.

Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Назначены пожарно-технические исследования, судебно-медицинской экспертизе предстоит установить причину смерти погибших. После проверки следователи примут процессуальное решение.

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