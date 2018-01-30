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В Башкирии осуждён вице-мэр Нефтекамска, получивший взятку туями

30 января 2018, 14:37
Суд приговорил его к штрафу и запретил работать на госслужбе.

В Башкирии вынесен приговор бывшему заместителю главы города Нефтекамск Владимиру Алексиянцу. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, и приговорён к штрафу в размере 60 тысяч рублей, также ему запретили работать на госслужбе в течение трёх лет.

Напомним, в октябре 2017 года Алексиянц был задержан в момент получения вознаграждения за содействие в предоставлении предпринимателю участка в черте города Нефтекамск. В качестве вознаграждения Алексиянц запросил у предпринимателя услуги в виде озеленения принадлежащего ему приусадебного участка. Чиновника задержали оперативники ФСБ в момент разгрузки у его дома дорогостоящих растений. В ходе расследования сумма взятки была оценена в 175 тысяч рублей, однако в материалах суда она оценивается лишь в 30 тысяч.

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