В Башкирии за взятку в крупном размере туями задержан замглавы Нефтекамска

Как стало известно, замглавы Нефтекамска по строительству Владимир Алексиянц потребовал от предпринимателя, обратившегося по вопросу аренды участка, взятку в размере 175 тысяч рублей. При этом вознаграждение было получено не наличными, а в виде работ по озеленению приусадебного участка чиновника.