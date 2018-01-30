Башкирия завершила 2017 год лидером в ПФО по смертности на дорогах

По количеству погибших в результате дорожных аварий Башкирия в прошлом году заняла первое место в Приволжском федеральном округе. При этом регион выполнил показатели Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения, в республике с 2012 года число погибших в ДТП сократилось на 27%, то есть на 195 человек.