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Житель Удмуртии чудом выжил в страшном ДТП в Башкирии

25 января 2018, 10:27
После ДТП с Камазом, спасателям пришлось разрезать покорёженную легковушку.

ДТП с участием «Daewoo Nexia» и самосвала Камаз, произошло вчера днём в Краснокамском районе Башкирии на автодороге Нефтекамск-Камбарка. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным 31-летний водитель грузовика не справился с управлением, машину занесло и он выехал на встречную полосу. Водитель двигавшейся на встречу 27-летний водитель «Daewoo Nexia», не успел среагировать. В результате лобового столкновения, легковушка была сильна повреждена, и чтобы достать водителя, спасателям пришлось разрезать автомобиль.

#Новости#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Константин Климов#Происшествия
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