Житель Удмуртии чудом выжил в страшном ДТП в Башкирии

ДТП с участием «Daewoo Nexia» и самосвала Камаз, произошло вчера днём в Краснокамском районе Башкирии на автодороге Нефтекамск-Камбарка. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным 31-летний водитель грузовика не справился с управлением, машину занесло и он выехал на встречную полосу. Водитель двигавшейся на встречу 27-летний водитель «Daewoo Nexia», не успел среагировать. В результате лобового столкновения, легковушка была сильна повреждена, и чтобы достать водителя, спасателям пришлось разрезать автомобиль.