В Башкирии землеустроитель осужден за махинации с землей

Специалист выдал приятелю подложную выписку из похозяйственной книги, из-за чего тот оформил в свою собственность более 14 соток земли в селе Кальтовка, что в пригороде Уфы. В результате незаконных действий муниципалитету был причинен ущерб в сумме более 150 тысяч рублей.