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Экс-главу Балтачевского района Башкирии осудили за махинации с землей

20 октября 2017, 13:33
По иску прокурора Балтачевского района суд обязал чиновника и его семью вернуть муниципалитету незаконно полученную землю.

Напомним, в 2015 году Марсель Закиров вместе со своими подельником, управляющим делами администрации незаконно изъял из пользования местного библиотечного объединения 33 сотки земли в центре селе Старобалтачево. Впоследствии чиновники обеспечили ее льготное предоставление своим семьям. Однако на участке планировалось строительство центральной районной библиотеки. Стоимость земли оценивалась примерно в 600 тысяч рублей.

Учитывая, что, в отличие от сообщника, управляющий делами успел оформить участок в собственность семьи, прокуратура потребовала истребовать его из незаконного владения.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Закирова осудили к условному лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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