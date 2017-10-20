Экс-главу Балтачевского района Башкирии осудили за махинации с землей

Напомним, в 2015 году Марсель Закиров вместе со своими подельником, управляющим делами администрации незаконно изъял из пользования местного библиотечного объединения 33 сотки земли в центре селе Старобалтачево. Впоследствии чиновники обеспечили ее льготное предоставление своим семьям. Однако на участке планировалось строительство центральной районной библиотеки. Стоимость земли оценивалась примерно в 600 тысяч рублей.
Учитывая, что, в отличие от сообщника, управляющий делами успел оформить участок в собственность семьи, прокуратура потребовала истребовать его из незаконного владения.
Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Закирова осудили к условному лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.