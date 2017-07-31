В Башкирии глава района получил срок за махинацию с участком в 33 сотки

В суде установлено, что в октябре 2015 года Закиров и Гареев незаконно изъяли из пользования местной библиотеки земельный участок площадью 33 сотки в с. Старобалтачево. Впоследствии они разделили данную землю стоимостью 600 тыс рублей на две части и обеспечили ее льготное предоставление своим семьям.
В отличие от Закирова, Гареев успел оформить выделенный ему участок в собственность.
Между тем на данном участке планировалось построить новое здание центральной библиотеки. Заказчик – республиканское управление капитального строительства – уже затратило 2,5 млн рублей бюджетных средств на проектирование помещений. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.
- Подсудимые не признали вину в совершении преступления и обжаловали приговор в апелляционном порядке, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Верховный суд республики отклонил доводы их жалоб и оставил приговор без изменения.