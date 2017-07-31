В Башкирии глава района получил срок за махинацию с участком в 33 сотки

В суде установлено, что в октябре 2015 года Закиров и Гареев незаконно изъяли из пользования местной библиотеки земельный участок площадью 33 сотки в с. Старобалтачево. Впоследствии они разделили данную землю стоимостью 600 тыс рублей на две части и обеспечили ее льготное предоставление своим семьям.