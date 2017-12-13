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В Башкирии горе-мать осудили за поддельные документы в суде

13 декабря 2017, 16:07
Женщина пыталась возобновить выплаты детского пособия.

Жительница Баймакского района обратилась в суд с заявлением о своем восстановлении родительских прав, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее женщину ограничивали в них, поскольку та не воспитывала дочь, злоупотребляла алкоголем, не работала и не появлялась дома неделями. Чтобы доказать свое исправление, судье предъявили поддельную справку о своем трудоустройстве в коммерческой фирме. Таким образом женщина пыталась возобновить выплату ей назначенного ребенку пособия по потере кормильца.

Прокуратура проверила документы и установила факт фальсификации представленных доказательств. Суд приговорил подсудимую к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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