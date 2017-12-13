В Башкирии горе-мать осудили за поддельные документы в суде

Ранее женщину ограничивали в них, поскольку та не воспитывала дочь, злоупотребляла алкоголем, не работала и не появлялась дома неделями. Чтобы доказать свое исправление, судье предъявили поддельную справку о своем трудоустройстве в коммерческой фирме. Таким образом женщина пыталась возобновить выплату ей назначенного ребенку пособия по потере кормильца.