Жители Уфы борются с точечной застройкой в своем дворе

- Раньше на этом месте была хозяйственная постройка размером 6 на 6 кв. м. общей площадью 38 кв. м. Здесь наше ЖЭУ хранило уборочный инвентарь. В конце декабря прошлого года это здание снесли и начали строить новое. Сказать, что это стало для нас неожиданностью – это ничего не сказать, - рассказывает местная жительница Людмила Калимуллина. – Дело в том, что в ноябре прошлого года нам было предложено принять участие в городской программе по благоустройству дворовой территории. Мы согласились участвовать в данной программе, рассчитывая на устройство нормальных стоянок, парковки для автомобилей, спортивной площадки типа Work out. Но, видимо, мечтам о благоустроенном дворе не суждено сбыться.