Точечная застройка в центре Сипайлово, оказывается, была запланирован десять лет назад

В мэрии Уфы признали факт точечной застройки в центре микрорайона Сипайлово. Речь идет о возводимой по заказу МУП ИСК Уфы жилой многоэтажки на небольшом клочке земли между домами № 21 по улице Жукова и № 23 по улице Бикбая. Как пояснила «МКС» замначальника Главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева, точечная застройка имеет место, однако этот дом был внесен в план корректировки проекта планировки Сипайлова еще десять лет назад.