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Точечная застройка в центре Сипайлово, оказывается, была запланирован десять лет назад

23 августа 2011, 21:30
В мэрии Уфы признали факт точечной застройки в центре микрорайона Сипайлово. Речь идет о возводимой по заказу МУП ИСК Уфы жилой многоэтажки на небольшом клочке земли между домами № 21 по улице Жукова и № 23 по улице Бикбая. Как пояснила «МКС» замначальника Главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева, точечная застройка имеет место, однако этот дом был внесен в план корректировки проекта планировки Сипайлова еще десять лет назад.

Напомним, ранее жильцы нескольких окрестных домов выразили недовольство тем, что между их панельными девятиэтажками буквально втиснули новое здание, строительство которого сейчас активно ведется.

Как выяснилось у застройщика – МУП ИСК все документы были на руках, поэтому строительство не прекратилось, несмотря на острую критику городских властей.

На вопрос, предусмотрены ли проектом планировки Сипайлово появление других точечных объектов, г-жа Чиглинцева уверенно ответить не смогла.

Между тем, напротив спорной стройки усиленными темпами возводится другой точечный дом за ТЦ «Сипайловский». Здание состоит из четырех блоков на 438 квартир высотой до 24 этажей. У большинства жителей соседних домов есть большие сомнения, что после окончания строительства в их жилищах останется солнечный свет.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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